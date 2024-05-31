賴總統：秉持對等尊嚴、互利共榮推動兩岸觀光旅遊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北31日電）總統賴清德今天出席台北國際觀光博覽會開幕典禮，他表示，一定秉持對等尊嚴、互利共榮目標，推動兩岸觀光旅遊。

旅遊業者原本期待6月1日禁止組團赴中國大陸旅遊的禁令可解除，不過，昨天行政院會定調，禁團令暫不解除，但考量仍有一定數量旅行團未能在5月前出團，為維護旅客與旅行社權益，6月1日前規劃的旅行團，仍可以繼續執行。

賴總統今天致詞時談到兩岸觀光旅遊，他表示，政府一定秉持對等尊嚴、互利共榮目標來推動，也許考慮不是那麼全面，他也願聽業者指教，期盼政府與業者一起努力。

賴總統也說，他的職責是穩定台海和平，好好推動經濟發展，讓台灣2300萬人民能安居樂業。

賴總統表示，觀光是無煙囪工業，沒有一個國家不重視，政府也會朝觀光立國來推動，讓台灣走進世界，讓世界擁抱台灣，愛好旅遊者都能來台灣。

賴總統並提到各部會及地方政府都要有觀光的理念，透過跨部會串聯及區域整合，觀光推動才會順暢。

賴總統特別提到應成立觀光人才培育研發單位，同時政府也應協助旅遊業者數位化及智慧化，提高旅遊業競爭力並降低成本。

台北國際觀光博覽會為上半年全台最大旅展，由台北市旅行商業同業公會與上聯國際展覽公司共同舉辦，今天至6月3日在台北世貿一館展出，國內外250家廠商參展，現場有800格展位，預估吸引30萬人潮。

除旅行社、航空公司、飯店外，15縣市政府共襄盛舉，韓國觀光公社、日本觀光局、香港旅遊局、菲律賓觀光局、馬來西亞觀光局、泰國觀光局台北辦事處、帛琉觀光局、馬里亞納觀光局、關島台灣辦事處等海外單位也派人出席。（編輯：管中維）1130531