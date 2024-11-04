37架次共機越中線進入西太平洋 國軍嚴密監控

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者游凱翔台北4日電）共機昨天上午起開始越中線進入西太平洋執行「遠海長航訓練」，國防部今天表示，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，37架次共機逾越台海中線並侵擾西南、東南空域，國軍對此嚴密監控與應處。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國防部今天上午發布共機艦動態，統計自昨天上午6時起至今天上午6時止，偵獲共機44架次（其中37架次逾越台灣 海峽中線 認識海峽中線 台灣海峽中線一般被認為是美國第七艦隊協防台灣時，為確保兩岸穩定，由時任駐台美軍第十三航空特遣隊司令戴維斯准將劃設，因此也稱為「戴維斯線」。 國防部2019年公布海峽中線座標為「北緯27度、東經122度，北緯23度、東經118度」，與前國防部長李傑民國2004年5月在立法院備詢說明相符。 看更多 關閉 及進入西南、東南空域）、共艦6艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。

國防部強調，國軍運用任務機艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。軍方昨天也提及，共機昨天上午起開始越中線，並進入西太平洋從事「遠海長航訓練」。（編輯：張均懋）1131104