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劉世芳授旗民間自主緊急應變隊 期許為政府救災協力

2024/11/22 17:34
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（中央社記者郭建伸台北22日電）內政部今天舉辦「台灣民間自主緊急應變隊T-CERT誓師大會」，由內政部長劉世芳授旗，她表示，台灣借鏡國外經驗建置民間自主緊急應變隊，盼在大規模災害發生時，成為政府救災的協力角色。

內政部今天舉辦「台灣民間自主緊急應變隊T-CERT誓師大會」，今年成軍的80支T-CERT隊伍齊聚，並由劉世芳授旗象徵培訓完成，正式加入台灣災害應變的重要戰力行列，內政部透過新聞稿轉述劉世芳談話。

劉世芳表示，為降低災害後的第一時間傷亡，台灣借鏡美國及新加坡的經驗，依據台灣特性與實際需求調整與深化，提出建置台灣民間自主緊急應變隊中程計畫（Taiwan Community Emergency Response Team，T-CERT）。

劉世芳指出，這個計畫引進美國社區緊急應變隊（CERT）概念，從中央到地方，從政府到民間、企業都有角色，目標是透過6年中程計畫，培養民間具初期應變能力隊伍，在大規模災害發生時，成為政府機關義警消救災的協力角色。

劉世芳強調，今年訓練完成的80支T-CERT隊伍，受訓完成理論與實務結合多元培訓課程，具備的核心價值是自救、救人及互助團結，以於災時政府救援人力未抵達前，能快速先行動員、編組及進行人命救援及基礎救護，就能降低生命財產損失。

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劉世芳提到，先前與台北港區訓練完成的隊伍了解到T-CERT訓練的自救技能，確實能夠提升工作場域的防護與安全性。今年首先培訓的T-CERT隊伍以「國家重要場域」以及「港區關鍵企業」為主，能夠在緊急時刻保護重要設施。

內政部指出，未來將持續推動T-CERT隊伍培訓，強化防救災能力，提升台灣災害韌性，並持續配合大型工業區、危險物品工廠及各類具獨特性組織、聚落等不同社群需要進化轉型，建置不同類別的T-CERT，使民眾在災害發生時成為政府防救災的重要夥伴。（編輯：張若瑤）1131122

劉世芳
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