傳接農業信保基金董事長 前立委賴坤成：不宜評論

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（中央社記者盧太城台東縣22日電）台東政壇今日傳出前立委賴坤成將接任「財團法人農業信用保證基金」董事長，2026年的縣長選舉則由立委陳瑩披戰袍。賴坤成表示，自己不宜評論；陳瑩則表示，有需要她義無反顧。

賴坤成獲民進黨提名參與2024年立委選舉失敗，開票當天支持者高喊「選縣長」，賴坤成選後沒幾天立即收拾敗選心情，勤跑基層，向2026年縣長一役邁進。

不過近日關心台東政壇的民眾發現賴坤成減少了基層的應酬，且傳出政府高層將有重用，可能接掌農業信用保證基金的董事長。

賴坤成今天接受中央社記者電話訪問表示，他不宜評論，但是信保基金的工作和他之前在財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會相似，如果高層有需要他，他也可信任。

而是否參選2028年立委，賴坤成則表示，看機會和黨如何安排。

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至於2026年由陳瑩轉戰縣長一事，陳瑩從過年前就留在台東，跑遍大小活動，拜訪台東政壇人士，民進黨台東縣黨部也表明，朝向由陳瑩披縣長戰袍。

陳瑩日前接受中央社記者訪問時表示，隨時做好準備，現在能做的就是儘量走訪基層聽民意，把事情做好，等主席賴清德拍板定案，「如需要我承擔責任，則義無反顧一肩扛起」。（編輯：謝雅竹）1140222