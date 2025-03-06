台積電擴大赴美投資 賴總統偕魏哲家下午5時開記者會
2025/3/6 15:49（3/6 16:47 更新）
（中央社記者溫貴香台北6日電）台積電宣布赴美擴大投資，各界關注台灣能否持續保有半導體製造優勢。總統賴清德偕同台積電董事長魏哲家將於今天下午5時在總統府召開記者會。
美國總統川普（Donald Trump）和台積電董事長暨總裁魏哲家日前在白宮共同宣布，台積電將對美國再投資至少1000億美元，用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠、1座研發中心。
總統府今天下午發布採訪通知表示，賴總統偕同台積電董事長魏哲家將於下午5時在總統府召開記者會。（編輯：謝佳珍）1140306
影片來源：總統府
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