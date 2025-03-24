立院初審電業法 台電公司維持現行經營型態不分拆

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（中央社記者林敬殷台北24日電）立法院經濟委員會今天初審通過電業法部分條文修正草案，朝野立委均同意台電公司維持現行經營型態不分拆，並納管併網型儲能及需量反應，設立具獨立性電力交易單位，採取中立性運作，違反者將處台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰，並按次處罰。

立法院經濟委員會今天審查電業法部分條文修正草案，此次修法重點有4點，包括台電公司維持現行經營型態不分割、放寬再生能源售電業交易限制、納管併網型儲能及需量反應、強化電力交易平台中立性。在朝野立委高度共識下，審查會通過行政院版條文，無條文保留，也無須再朝野協商，於中午審竣完畢。

電業法2017年修法要求台電必須在2025年底完成廠網分離，並分拆成發電、輸配電、售電等3家公司，打造電力自由市場。不過，經濟部長郭智輝今天在報告中指出，因應國際淨零趨勢，以及因應極端氣候帶來的電力調度挑戰，電力建設須仰賴龐大資源挹注，因而台電公司維持綜合電業的組織型態，才能確保電網韌性、達成淨零轉型目標，並提高資源投入效益與供電穩定。

審查會通過行政院版條文，刪除台電公司轉型為控股母公司及落日條款等相關規定，明定輸配電業應建立依經營類別分別計算盈虧之會計制度，不得交叉補貼。輸配電業兼營電業或其他事業，應以不影響其業務經營及不妨害公平競爭，並經電業管制機關核准者為限。輸配電業會計分離制度、會計處理之方法、程序與原則、會計之監督與管理及其他應遵行事項之準則，由電業管制機關定之。

此次修法也增訂罰則，審查會通過條文規定，電業違反上述規定，即未建立分別計算制度盈虧之會計制度或進行交叉補貼，由電業管制機關處新台幣100萬元以上1000萬元以下罰鍰，並得限期改善：屆期未改善者，按次除罰。

除了台電維持綜合電業的型態不拆分外，能源署代理署長李君禮表示，台電現在已實質參與電力市場，但目前電業法未納入規範的新型能源納管，一個是儲能設備，另一個是將台電執行的需量反應措施納入特定電力供應業。

審查會通過條文規定，將特定電力供應業納入電業。「特定電力供應業」指以執行需量反應措施、設置儲能設備或其他電力供應方式參與電力交易平台之非公用事業；「儲能設備」指儲存電能並穩定電力系統之設備，包含儲能組件、電力轉換及電能管理系統等。

此次修法也修正再生能源售電業的定義，刪除銷售對象僅限用戶之規定，條文明定，再生能源指再生能源發展條例第3條所定再生能源，或其他經中央主管機關認定可永續利用之能源。

目前電業市場交易由台電公司執行，既然台電公司維持綜合電業，其交易機制必須公平、公正，審查會通過條文規定，電業管制機關應視電力市場之發展情況，檢討電力交易平台之運作模式及成效，並得設立具獨立性交易單位，或要求電力交易平台設置者採取強化中立性運作之相關措施。

電力交易平台若未依上述規定，採取中立性運作之相關措施，審查會通過條文明定，電業管制機關應通知其限期改善，屆期未改善者，處新台幣50萬元以上500萬元以下罰鍰，並按次處罰。

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此外，為放寬再生能源售電業交易限制，審查會通過行政院版條文，刪除銷售對象僅限用戶的規定。

李君禮表示，現行電業法規定的再生能源售電業，所購入之電力只能賣給終端用電戶，但修法後再生能源售電業所購入的電力也可以賣給其他售電業，各個售電業之間相互調節。（編輯：楊凱翔）1140324