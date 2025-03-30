加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
緬甸地震機場塔台倒塌、橋梁斷數截 衛星影像直擊災後現場
首頁 / 政治

印太戰略智庫6/4公益演唱會 楊烈、黃明志登場歡唱

2025/3/30 17:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊堯茹台北30日電）印太戰略智庫將於6月4日舉辦「挺自由愛台灣公益演唱會」，當天將登台的藝人今天合體召開記者會，印太戰略智庫執行長矢板明夫表示，挺自由是所有人、藝人與藝術家都在追求的事情，愛台灣藝人的舞台可能受到限制，這場演唱會可提供舞台。

印太戰略智庫下午舉辦「挺自由愛台灣公益演唱會」記者會，矢板明夫致詞時表示，不管台灣內外政治如何紛擾，「挺自由」是所有人都要追求的事，而「愛台灣」則是永恆的主題，特別是愛台灣藝人的舞台可能受到限制，所以這場演唱會可提供舞台，讓具有共同價值觀的人一起辦場嘉年華。

矢板明夫強調，這場演唱會策劃已久，演唱會收入在扣除相關經費後，將捐給「挺自由」、「愛台灣」的團體。

預計登台演唱的藝人楊烈出席記者會，現場演唱「如果能夠」，他表示，能夠為自由而唱是榮幸。

媒體詢問，是否擔心被國台辦列進「台獨打手」名單。楊烈直言，「不會擔心」，站出來的意願是本能，況且已經參加過許多類似活動，大家踴躍站出來是很崇高的事。

至於是否會邀請演藝圈參與演唱會，楊烈除表示會盡力，並話鋒一轉說，任何人要去中國發展就去，但不要找理由說「題材受限制」，台灣經過荷蘭、西班牙、日本等多國文化薰陶，是題材最多的地方。

藝人黃明志和王彩樺合作歌曲「蛇出來了」，引爆話題，這次也將粉墨登場。黃明志指出，他畢業回到馬來西亞發生很多事，最後決定回到台灣創作，「不會被查水表」；這首歌在馬來西亞不能播，謝謝台灣這塊土地給予創作空間，包括有趣、色色的東西都可納進創作，這在亞洲國家少見。

王彩樺則分享在寒流穿著蛇精服拍攝的艱辛，她表示，很榮幸跟鬼才歌手合作，且在台灣都可以自由發揮，黃明志更可將時事應用在創作上。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

歌手豬頭皮現場演唱以已故前日相安倍晉三為靈感的歌曲，他指出，「挺自由」、「愛台灣」才會發起公民運動、舉辦這場演唱會，在不自由的地方，藝術創作沒有自由表達，但台灣很珍貴，「什麼死人骨頭的都可以唱」。

「挺自由愛台灣公益演唱會」將於6月4日登場，4月3日開始售票，演唱會將由媒體人馮光遠主持，網紅「盾牌牙醫」史書華鋼琴獨奏開場，除了上述藝人及網紅陳柏源（閩南狼PYC）將登台，矢板明夫、聯電創辦人曹興誠及網紅溫子渝（八炯）也會登台演講。（編輯：林克倫、楊蘭軒）1140330

矢板明夫
聘前日本自衛隊幕僚長岩崎茂任無給職顧問 政院：傾聽政務建議賴總統定調中國為境外敵對勢力 矢板明夫：兩岸關係里程碑發言
楊烈
「熱帶天使」譜台灣故事 楊烈認最愛還是唱歌
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

66
更多編輯台推薦新聞：