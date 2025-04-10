台灣3月遷移人口衝17萬 估與囤房稅2.0設籍有關

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（中央社記者高華謙台北10日電）內政部統計，今年3月人口數為2337萬4742人，出生數為9388人，皆呈負成長。此外，3月遷入與遷出人口罕見達到各17萬人，內政部推估與財政部房屋稅差別稅率2.0設籍新制有關，主要屬於台灣內部遷徙變化，而非國際移動。

內政部今天公布2025年3月戶口統計資料，截至今年3月底，人口數為2337萬4742人，與去年同期比較減少4萬1633人，平均每天減少114.06人，與2月比較則減少9872人，已是連續第15個月負成長。

新生兒部分，3月出生數為9388人，約每4.8分鐘出生一個嬰兒，折合年粗出生率為千分之4.73，較2月減少1019人。

3月死亡數為1萬8633人，平均約每2.4分鐘死亡一個人，折合年粗死亡率為千分之9.38，較去年同期增加1067人，較2月減少3255人。就縣市別言，粗死亡率最高依序為嘉義縣千分之13.90、雲林縣千分之13.66、南投縣千分之12.94。

攸關社會增加的遷入、遷出人口部分，3月遷入與遷出人口數分別罕見達到17萬2334人與17萬2961人，較去年同期都增加8萬餘人，也都較2月增加約5萬人；淨遷入人口數為負627人。

觀察近10年各月人口遷入遷出狀況，僅2022年3月遷出14萬餘人最高，其餘大致落在6萬至10萬人間。不過，今年2月的遷入遷出人口就突然暴增至各12萬人，3月更衝至各17萬人。

針對暴增原因，內政部戶政司推估，應與財政部房屋稅2.0新制有關，因囤房稅2.0今年5月正式開徵，民眾若要適用較優惠的自住房屋稅率，須在3月24日前設籍，因此今年2月與3月的遷出遷入人口都較多。

針對遷出遷入人口計算方式，戶政司指出，無論民眾將戶籍從台北市中正區遷到台北市萬華區、或台北市遷到花蓮市，都算遷徙登記，以台北市遷到花蓮市來說，花蓮端就算遷入、台北端算遷出；整體而言，3月的遷入遷出都屬台灣內部的變動，並非國際移動。

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就縣市別言，淨遷入人口數最多為桃園市4546人，其次為台中市3537人，再其次為新北市3414人。

此外，出生人數減死亡人數後，可計算出「人口自然增加」，台灣3月人口自然增加為負9245人；如果以遷入人數減遷出人數得出的「人口社會增加」計算，2月為負627人；整體計算自然增加與社會增加後，總人口減少9872人。（編輯：楊凱翔）1140410