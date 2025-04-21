朱立倫：民進黨以政治正確做判斷 與共產黨有何差別

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（中央社記者劉冠廷台北21日電）國民黨主席朱立倫今天表示，總統賴清德及民進黨以自己的政治正確做唯一判斷、非友即敵，動輒用司法手段、側翼組織消滅其他黨派；這種作為跟大家反對的共產黨有何差別，紅共威脅中華民國的安全，綠共破壞台灣的發展與團結。

朱立倫今天上午以「當民進黨正變成共產黨的形狀」為題在臉書發文表示，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹遭北檢押人取供，他與眾多黨公職到現場聲援支持，所幸最後無保請回。大家都有共識，這種毫無道理對在野黨的壓迫，是對台灣民主法治的嚴重踐踏。

朱立倫指出，台灣社會內部持續消耗，檢察官也成為執政黨對付在野的政治工具，民進黨面對無法掌控的國會，只有採否定、罷免並意圖除之而後快；在國際局勢動盪的此刻，賴總統不思團結共商對策，反而在台灣內部找敵人。

朱立倫認為，賴總統及民進黨以自己的政治正確做唯一判斷、非友即敵，動輒用司法手段、側翼組織消滅其他黨派，無視國會的預算、監督權利。這種作為跟大家反對的共產黨，又有什麼差別。紅共威脅中華民國的安全，綠共破壞台灣的發展與團結。

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朱立倫說明，22日上午他將與民眾黨主席黃國昌會面，共同商討美國關稅政策以及國內政治局勢等重大挑戰，國民黨目標是團結社會上的大多數力量，共同努力「把民主還給台灣」。

朱立倫表示，26日他希望所有在意台灣民主、在意國家發展的民眾，一起到凱達格蘭大道，用行動告訴執政黨，人民需要的政府必須有能力應對急迫的外在挑戰，謀一黨之私利，必遭人民唾棄。呼籲大家一起反綠共，把民主還給台灣。（編輯：林克倫、張若瑤）1140421