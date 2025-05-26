接見工黨台友會 副總統：台英在AI有極大合作空間

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（中央社記者葉素萍台北26日電）副總統蕭美琴今天接見「英國工黨台友會訪問團」，她感謝訪賓長期以來對台灣的關注與友誼，倡議深化雙邊經貿合作，並支持台灣有意義參與國際組織。蕭副總統說，英國目前是全球第三大AI市場，台英雙方在該領域將有極大合作空間。

總統府晚間發布新聞稿表示，蕭副總統今天下午接見「英國工黨台友會訪問團」。

副總統致詞時，首先感謝訪賓長期以來對台灣的關注與友誼、支持台灣與英國人民之間的夥伴關係，並在英國國會中持續倡議深化雙邊經貿合作，以及支持台灣有意義參與國際組織。

蕭副總統指出，現在是5月，正是台灣年復一年爭取參與世界衛生大會（WHA）的艱難時刻，台灣至今仍遭到不公平的排除，無法向全球貢獻在醫療與公共衛生領域的專業與經驗。但仍要感謝英國與訪團對台灣參與國際公共衛生事務的支持。

她提到，感謝英國長期關注台海以及印太地區的和平穩定，也感謝英國歷屆政府皆強調台海和平穩定攸關全球繁榮的重要性，這立場多次在G7等高層峰會清楚表達。她並肯定英國持續透過實際行動，如在印太地區進行自由航行，展現對區域和平穩定與全球利益的支持。

副總統認為，儘管台灣與英國位處世界不同地區，雙邊夥伴關係在近年顯著成長；台英雙方推動的「提升貿易夥伴關係協議」（ETP）是兩國經貿關係中一項重要里程碑；台灣期待與英國經貿部門合作，推動在數位貿易、雙向投資、淨零碳排與能源轉型等重要領域的進展。

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另外，蕭副總統表示，台灣期盼在全球科技供應鏈中持續扮演重要角色，尤其在人工智慧基礎建設與科技發展方面具備強大潛力，這不僅關乎與美國的關係，也與英國息息相關；英國目前是全球第三大AI（人工智慧）市場，台英雙方在該領域將有極大合作空間。

訪賓一行包括英國國會下議員米西拉（ Navendu Mishra，另譯：彌蘇拉）、阿里（Tahir Ali）、巴克（Paula Parker，另譯：芭克）、佛尼斯（Gill Furniss，另譯：芙妮絲）及奈史密斯（Connor Naismith）等，由外交部次長吳志中及英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）陪同，赴總統府拜會副總統，國家安全會議副秘書長林飛帆也在座。（編輯：林興盟）1140526