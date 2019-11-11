睽違10年 亞洲科學園區年會12日新竹開幕

（中央社記者張建中新竹11日電）睽違10年，亞洲科學園區協會（ASPA）國際年會將於12日在新竹正式開幕，會中將聚焦數位時代的機會與挑戰，共有日本、韓國以及印度等來自10多個國家、共250人參加。

新竹科學園區管理局今天在年會開幕前舉辦記者會，擔任ASPA理事長的竹科管理局局長王永壯表示，竹科管理局2009年11月曾舉辦過ASPA國際年會，10年後，今年竹科管理局再度舉辦ASPA年會活動。

王永壯說，過去10年來高科技發展日新月異，數位時代發展，人類工作與生活型態有很大改變，科學園區是數位化的推手，數位化同時也造成科學園區發展型態改變。

這次ASPA年會主要探討數位科技帶來的便利性與對文化、社會及產業的衝擊。

鴻海副董事長李傑也將在會中以「美國國家科學基金會產學合作中心的經驗傳承」為題發表演講。政務委員唐鳳與交通大學前校長張懋中則將進行跨世代對話，從不同世代觀點討論數位化科技對文化、產業、科技造成的衝擊。

此外，來自日本、韓國以及印度代表也將在會中分享產業政策與園區發展經驗。（編輯：林淑媛）1081111