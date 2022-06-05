蘋果iPod、微軟IE退役 專家：順應潮流轉換形式

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（中央社記者吳家豪台北5日電）問世20多年的蘋果iPod將在庫存售完後走入歷史，27年前誕生的微軟IE瀏覽器也將於今年6月15日終止服務。專家分析，科技產品退役都是為了順應潮流，跟著用戶需求轉換形式。

已故蘋果創辦人賈伯斯（Steve Jobs）於2001年發表首款iPod，主打把上千首歌「裝進口袋」，為蘋果營收注入活水，加上當時非法音樂盛行，iPod與iTunes軟體為正版音樂提供穩定收入來源。

儘管iPod功能與外型多次升級，但2007年首款iPhone發表後陸續整合音樂播放功能，iPod銷量跟著逐年下滑，也註定iPod終將退場的命運。

3C科技達人Tim哥接受中央社記者訪問表示，iPod的消失算是「順應潮流」，現在所有手機都可以聽音樂、錄音，消費者不會為了聽音樂專門買一個裝置，因此大部分MP3播放器很久以前就被淘汰。即使第7代iPod touch還在銷售，也只剩下收藏價值。

Tim哥直言，在科技演進過程中，必定有些產品會被淘汰，只有專業取向的產品能留下來，例如GoPro相機可以在水中很深的地方使用，這是手機無法取代的硬條件。「最重要是大家需求在哪，很多時候只是換個方式繼續使用」。

他以微軟Internet Explorer（IE）瀏覽器為例，軟體開發需要考量功能及安全性，如果舊軟體可以持續更新，消費者還能接受，但是像IE的架構和設計思維已經不符合當代潮流，自然會被淘汰，微軟也已推出功能更齊全的Edge瀏覽器取代IE。

回顧第一代IE於1995年誕生時，瀏覽器市場是由網景公司推出的Netscape主宰，微軟透過Windows與IE搭售的策略，加上每隔幾個月迅速更新IE版本、率先支援新的網頁技術，IE很快就站穩腳步。到了2002年4月，IE市占率已經高達96.6%，聲勢如日中天。

隨後IE安全性開始遭受愈來愈多的質疑，同時面臨以開源技術打造的Firefox、手機瀏覽器Safari與Opera的進逼，IE市占率到2008年已跌破80%。然而真正改寫瀏覽器市場的重量級對手，是2008年開放下載的Google Chrome，提供標籤列置頂、網址列與搜尋列合一等人性化設計，為現代瀏覽器樹立新標竿。

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根據市調機構Statcounter的統計，今年5月Chrome在全球瀏覽器市場占有率高達64.95%，其次依序為Safari的19.01%、Edge的3.99%、Firefox的3.26%、Samsung Internet的2.85%、Opera的2.11%。

今年3月微軟提醒用戶，未來Windows平台將以Chromium核心為基礎的Edge瀏覽器為主，大部分Windows 10版本的IE 11將於今年6月15日退役，微軟不再提供更新與支援，也代表曾叱吒風雲的IE將正式謝幕。（編輯：翟思嘉）1110605