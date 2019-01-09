諾魯共和國總統逛花博 盧秀燕祝生日快樂

（中央社記者趙麗妍台中9日電）諾魯共和國總統瓦卡（H.E. Baron Divavesi Waqa）伉儷應邀來台進行國是訪問，今天下午參觀台中花博，台中市長盧秀燕除陪同參觀，也祝福瓦卡生日快樂。

台中花博熱潮不間斷，入園人數已突破300萬人，諾魯共和國總統瓦卡伉儷等人今天下午造訪「2018台中世界花卉博覽會」，盧秀燕陪同參觀。

盧秀燕表示，花博是台中目前最漂亮的景點，歡迎瓦卡總統、夫人及隨行大使到台中參觀花博。盧秀燕除以英語歡迎瓦卡總統一行人，由於瓦卡總統幾天前生日，盧秀燕也獻上生日祝福。

瓦卡總統一行人下午先到馬場園區花舞館內欣賞蘭花，再到森林園區欣賞地表最大的機械花「聆聽花開的聲音」，以及「發現館」，感受出海口的溫暖濕意及雪霸山林的冷冽氛圍，彷彿親臨其境。

台中市政府也贈致台灣紅彩繪陶瓶、湖心亭漆藝盒、山櫻花漆盤給瓦卡總統及夫人，另有花博餅禮盒給隨行人員，品嚐台中在地的好味道。（編輯：吳佳穎）1080109