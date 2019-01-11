癌末男圓夢 醫院內完婚笑中帶淚

癌症末期病患王金泉（前中）與相伴超過20年的黃月花（前右），10日下午在親友與醫護團隊見證下完婚，僅管他繫著氧氣鼻管，但仍大聲對著另一半說出「我願意」，讓在場人士全都哭紅雙眼。（羅東博愛醫院提供）中央社記者王朝鈺傳真 108年1月11日

（中央社記者王朝鈺宜蘭11日電）羅東博愛醫院今天指出，癌症末期病患王金泉與相伴逾20年的黃月花，在親友等見證下於院內完婚。他繫著氧氣鼻管，但仍大聲對著另一半說出「我願意」，讓在場人士全都哭紅雙眼。

羅東博愛醫院表示，王金泉和黃月花同為阿美族原住民，兩人相知相惜20餘年，66歲的王金泉在去年7月確診罹癌，隨後病情擴散，健康每況愈下，1月初在羅東博愛醫院醫療團隊建議下，家屬決定將他轉入安寧病房。

羅東博愛醫院指出，兩人在中年相遇，答應攜手到老，但結為連理的締約卻一直是未完成的夢。眼見王金泉病情惡化，黃月花昨天鼓起勇氣，決定在另一半生命的尾聲，創造兩人最美好的回憶，提出舉行婚禮的要求，王金泉也點頭答應。

羅東博愛醫院緩和醫療團隊在接獲這項「超級任務」後，立刻動員準備，在短短1個上午就為銀髮新娘梳化換裝、聯繫家屬、布置場地。

王金泉的母親也遠從花蓮趕抵會場，昨天下午2時許，穿上帥氣西裝的王金泉與披上雪白嫁裳的黃月花在醫護團隊與親友1人1束鮮花的迎接下，步入緩和醫療中心附設的小教堂，在牧師面前交換戒指，互許「我願意」的誓言。

篤信基督教的兩位新人在齊聚一堂的親戚、族人、朋友等數十人陪伴下，一同大聲唱著詩歌，笑中帶淚。黃月花表示，她個性活潑，常常做些衝動的事，不過，這一次卻是最正確的決定，非常感謝羅東博愛醫院醫護團隊的協助，成就這場遲來的婚禮，「阿美族是母系社會，這一次的婚事由我做主」。（編輯：戴光育）1080111