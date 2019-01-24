質疑敬老補助不公 百輛計程車中市府前抗議

（中央社記者蘇木春台中24日電）台中市政府推出敬老愛心卡搭計程車補助，遭質疑獨厚特定計程車隊，近百輛計程車今天集結台中市政府前廣場抗議；中市府表示，正積極評估調整方案，希望擴大計程車業者參與。

中市府去年9月推出敬老愛心卡除可搭公車、到醫院看診，增加扣抵計程車費措施，由已完成刷卡設備建置的計程車提供服務，但目前僅開放某家計程車隊可使用。

近百輛計程車集結中市府廣場前，抗議未能加入敬老愛心卡搭載長者服務，要求不得獨厚特定車隊，應全面開放其他業者申請等。

司機代表鄧俊民受訪表示，早已安裝刷卡機等設備，向中市府交通局申請搭載服務業務，卻遲遲等不到交通局核可營運。春節旺季將屆，不應以行政作業塞車為由搪塞，另質疑有不肖業者使用人頭卡，盜領補助款。

交通局表示，只要是合法計程車隊、合作社及公（工）會，與交通局簽訂契約並驗證裝置車上刷卡機後，即可由交通局同意提供敬老愛心卡補助搭計程車服務。

至於避免盜刷案件，交通局說，目前採行一系列防弊措施，敬老愛心卡限本人使用，不得轉讓或轉借他人使用，違反者經查獲，持卡人將停權。

此外，交通局也請參與服務的車隊提供派車GPS（全球定位系統）記錄，以利隨時查核交易資料，如果有盜刷詐款案件，一經查獲會立即送台灣台中地方檢察署偵辦。（編輯：李明宗）1080124