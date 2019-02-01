這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣
生活

2019豬事大吉／春節特別企畫 玩小遊戲測新春運氣

極地渦旋肆虐 美中西部至少21死
國際

極地渦旋肆虐 美中西部至少21死

綺綺恐龍貼圖募得500萬 名醫鉅額稅款可免繳
生活

綺綺恐龍貼圖募得500萬 名醫鉅額稅款可免繳

大掃除清出舊衣物、大型廢棄物 捐贈回收資訊一次看
生活

大掃除清出舊衣物、大型廢棄物 捐贈回收資訊一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

台中花博首期權利金 盧秀燕：今天匯出

最新更新：2019/02/01 13:06

（中央社記者郝雪卿台中1日電）對於台中花博授權單位國際園藝生產者協會（AIPH）傳出不滿市府遲未支付第一期權利金。台中市長盧秀燕今天表示，至今未收到來函，但第一期權利金今天一定匯出。

盧秀燕選前開出支票元旦起開放台中市民及12歲以下兒童免費進場參觀，並於上任後即從元旦起實施這項政策，卻傳出AIPH不滿盧秀燕市府團隊至今未就免費入園一事主動溝通，同時還拖欠去年底就要支付的第一期權利金，要求市府連繫處理及付款，否則就要暫停或終止台中市政府的台中花博主辦權。

對於市府是否收到AIPH的來函表達不滿，盧秀燕受訪指出，至今並未收到來信；但有沒有收到信函沒關係，市府查出確實第一期權利金未匯款，會儘速處理款項。

盧秀燕說明，按照與AIPH的合約，第一期權利金要在花博開幕（去年11月3日）後1個月內付款，也就是去年12月4日以前付款；可是她是去年12月25日才上任，不知道之前為何沒付，但沒關係，一個有合約、有編預算的費用，一毛錢都少不了，所以今天已請市府承辦單位趕快支付款項，今天一定會匯出。(編輯:孫承武) 1080201

地機族