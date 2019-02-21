雲縣府攜手雲科大 產官學研開創競爭力

雲林縣長張麗善（前左8）21日率縣府團隊成員前往參訪雲林科技大學產學研究總中心，聽取農工商及服務業等產學合作開發能量及成果簡報，建構雙方合作平台。中央社記者葉子綱攝 108年2月21日

（中央社記者葉子綱雲林縣21日電）雲林縣長張麗善今天率縣府團隊參訪雲林科技大學，建構產官學研合作平台，期以問題導向為主軸，運用智慧科技、綠能與生技的研發優勢，開創雲林新時代競爭力。

張麗善率副縣長謝淑亞、秘書長張志銘及縣府一級、二級主管團隊，參訪去年2月成立的雲科大產學研究總中心，聽取農工商及服務業等產學合作開發能量及成果簡報，建構雙方合作平台。

張麗善表示，雲科大規劃27個「問題導向學習（Problem-Based Learning，PBL）研究中心，結合智慧科技、綠能及生技等陸續開發領先業界的核心技術，不只協助企業解決問題，未來也要透過研究中心與縣府各處室合作，開創農工商及服務業的新競爭力。

雲科大校長楊能舒表示，雲科大參照工業技術研究院組織架構與運作模式，成立產學研究總中心，整合校內核心技術與專業人力，針對國家發展需要以「務實致用的PBL特色研究中心」，透過產學研發能量分級、專案家族營運、新型態人力培育、創新創業輔導等機制，改善農工商及服務等各行業的問題，打造「YunTech工研院」。（編輯：陳俊碩）1080221