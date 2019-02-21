澎湖雙胞胎女警 同單位服務局長也錯認
最新更新：2019/02/21 20:06
澎湖警界有對雙胞胎姊妹花葉思宜（左）、葉思佳（右）同在光明派出所服勤，兩人相似度近乎百分百，同事間或民眾洽公時常會認錯人，也經常發生不少趣事。中央社 108年2月21日
（中央社澎湖縣21日電）澎湖縣警局一對雙胞胎女警葉思宜和葉思佳，同時在馬公光明所服務，平時認真勤務，但同事表示，最大的困擾是由於相似度太高，連局長賈樂吉與所屬分局長丘立誠在督勤時，有時都認錯人。
澎湖縣警局馬公分局光明所的雙胞胎女警葉思宜和葉思佳，無論長相、身高、外型、聲音、談吐口吻，甚至連短髮與配戴的眼鏡都很相似，在警所同事間相處或是民眾洽詢業務，時有認錯人的狀況，也發生不少趣事。
今年春安工作期間，澎湖縣警局長賈樂吉到馬公分局光明所慰勤時，就錯把妹妹思佳誤認為是才新婚不久的姊姊思宜，讓在場的主管與員警們發出一陣笑聲，「連局長也認錯人」。
雙胞胎女警的直屬主管陳瑞昌表示，思宜、思佳勤務工作非常盡責認真，但由於長得實在太像，雖然朝夕工作相處，還是有點不好分辨。在勤務的安排下，平時除了用髮型分叉不同邊來分辨外，唯一不同的是，姊姊思宜臉頰的右腮上有一顆小痣。
葉思宜透露，有時妹妹下勤務離開派出所，剛好換她穿上制服上班。同事說：「怎麼前腳剛走，又回到派出所呢？」她也曾在轄區執行巡邏勤務時，被民眾認錯為妹妹，反而讓更多人對這對雙胞胎印象深刻。
馬公分局長丘立誠表示，葉思宜和葉思佳是澎湖警局的首對雙胞胎女警，而2位雙胞胎各自的伴侶也都在警界工作，分別在屏東分局與澎警局保安隊服務。
丘立誠說，雙胞胎妹妹葉思佳是高中畢業後，報考警專25期，97年畢業後，4等警察特考，分發至國道公路警察服務，104年6月調回澎湖；姊姊葉思宜則是讀完大學之後，與妹妹心靈相通，也嚮往從警之路，毅然報考100年警察特考班獲得錄取，受訓之後分發至花蓮分局中華派出所服務，直到105年10月請調返回故鄉服務，很幸運分發到與妹妹同單位，在馬公分局光明派出所服務迄今。（編輯：吳佳穎）1080221
澎湖縣警察局馬公分局光明派出所內女警葉思宜（左）、葉思佳（右）為雙胞胎姐妹，兩人感情親密，常因超高相似度而引發認錯人等不少趣事。中央社 108年2月21日
澎湖縣警察局馬公分局光明派出所中有對令人印象深刻的雙胞胎警花葉思宜（左）和葉思佳（右），連直屬主管陳瑞昌（中）有時也會認錯人。中央社 108年2月21日