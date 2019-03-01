高屏溪水鳥暴斃 疑久旱水質惡化作祟

高屏溪近來發生水鳥暴斃情形，高雄市政府農業局1日偕鳥會及志工清理河道及灘地鳥屍。（高市府農業局提供）中央社記者陳朝福傳真 108年3月1日

（中央社記者陳朝福高雄1日電）高屏溪水鳥暴斃案擴大，高雄市農業局等單位今天搭乘竹筏沿河道撿拾鳥屍並送化驗，初步研判與久旱未雨有關，懷疑是肉毒桿菌導致鳥類暴斃，但真正原因仍待化驗結果。

高雄市農業局科長張韻萍上午偕林園區公所、第七河川局、高雄市野鳥學會及鳥友約30人，搭乘竹筏從林園區河堤北行，沿高屏溪撿拾暴斃的鳥屍。一個上午撿拾逾百隻鳥屍，另有10餘隻奄奄一息的水鳥。

張韻萍指出，死亡的水鳥以小水鴨及琵嘴鴨居多，除部分要送化驗外，其餘鳥屍將委託高雄市環保局處理。

她表示，民國104年也曾發生類似群鳥暴斃的情形，結果是久旱不雨導致溪水中的肉毒桿菌飆升危及覓食的群鳥；不過，今年狀況是否一樣，仍待化驗結果才能確認死因。

高雄市野鳥學會也帶領志工協助巡河撿拾鳥屍，野鳥學會總幹事林昆海受訪指出，懷疑水鳥暴斃與肉毒桿菌有關，河道上早有魚群浮屍，加上枯水期水質惡化，導致部分河道水質呈藍黑色，盼河川局要加強水域的巡守及魚屍打撈；另外也盼望公部門加強生活廢污水排放的管理，以免旱季水質更惡化影響生態。（編輯：戴光育）1080301

高屏溪水鳥暴斃，高雄市政府農業局1日偕鳥會及志工清理河道及灘地鳥屍，部分將送往化驗，以確認群鳥死因並做防範。（高市府農業局提供）中央社記者陳朝福傳真 108年3月1日

高屏溪水鳥暴斃情形擴大，高雄市政府農業局1日偕鳥會及志工清理河道及灘地鳥屍，一個上午撿拾逾百隻鳥屍。（高市府農業局提供）中央社記者陳朝福傳真 108年3月1日