新竹市推呷熊飽餐券 弱勢童7000人次受惠

（中央社記者魯鋼駿新竹市4日電）新竹市政府社會處於105年起推動「呷熊飽」及「早安！飽貝」餐食補助計畫，讓弱勢孩童可以持餐食券換三餐，經統計，107年度共近7000人次受惠，將持續為弱勢童「顧肚子」。

新竹市長林智堅今天表示，弱勢家庭家長平時忙於生計，每逢長假無暇張羅孩子的三餐，新竹市政府105年結合愛心商家，啟動「呷熊飽」及「早安！飽貝」餐食補助計畫。

林智堅指出，這項餐食補助計畫，是當弱勢家庭遭遇緊急事故時，經由社工員評估核發每張新台幣50至80元面額不等的餐食券，讓民眾能至鄰近超商、早餐店及便當店，兌換熟食、便當、麵包或罐頭等餐食。

新竹市政府社會處分享，就讀小學的小豪和妹妹、爸爸同住，爸爸以打零工養家，早出晚歸辛勤工作，但前陣子因工作意外導致脊椎受損、無法工作，經社工家訪評估後，爸爸休養期間家庭無收入，且租屋處無炊具可烹煮食物，於是協助申請呷熊飽餐食券，讓一家三口獲得溫飽。

「不用再吃泡麵了，可以吃好吃的便當」，小豪跟社工說，他平時會拿著餐食券到合作商家購買牛奶、便當與飯團等食物，很開心有餐食券可使用；小豪爸爸則說，餐食券幫忙照顧孩子們的三餐，讓他能更專心復健，盼盡快康復回到職場。

竹市府社會處指出，105年起推動「呷熊飽」及「早安！飽貝」餐食補助計畫後，讓不少弱勢或遇突發變故的家庭獲得幫助，據統計，107年度共計近7000人次受惠。

社會處呼籲，民眾或學校、民間社福團體若發現有學童三餐不繼、生活困難，或鄰居家中出現變故，都可通報社會處，由社工員評估後媒合相關資源。（編輯：方沛清）1080704