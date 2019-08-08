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要求女警梳髮髻 苗縣警局：只在攻勢勤務時

最新更新：2019/08/08 12:01
苗栗縣警察局長翁群能遭人投訴他下令「督導女警髮長過肩必須梳髻」，質疑這種儀容規定侵犯女警身體自主權。中央社記者管瑞平攝 108年8月8日
苗栗縣警察局長翁群能遭人投訴他下令「督導女警髮長過肩必須梳髻」，質疑這種儀容規定侵犯女警身體自主權。中央社記者管瑞平攝 108年8月8日

（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）苗栗縣警察局長翁群能遭人投訴他下令「督導女警髮長過肩必須梳髻」，質疑這種儀容規定侵犯女警身體自主權；縣警局今天表示，局長是安全考量，且只限於執行攻勢勤務時。

臉書社團「靠北警察」po出的投稿指出，苗栗新任局長翁群能，新官上任三把火，第一把火莫名其妙的直接燒到女警身上，竟然交辦督導女警遵守不合時宜的儀容禮節，強制髮長過肩的女警必須梳髻。

投稿內容提到，梳理髮髻不但費時，更使女警在穿戴安全帽時無法到位，脫掉安全帽後，髮髻早已「散亂無比」，認為身為女警，並不會不注重勤間安危，相對地更需要合理的身體自主權，並以競技女運動員對比，「她們是馬尾還是髮髻？」

苗栗縣警察局副局長陳明宏今天表示，局長翁群能是基於關心女警執勤安全，特別提醒執行「攻勢勤務」路、臨檢時，應有敵情意識，防患未然，請女警將馬尾收於勤務帽內，避免潛在不可預期的危險，可能在命令傳達時，造成部分同仁誤會禁止綁馬尾或是要梳髮髻。

陳明宏指出，執勤時只要在不影響執勤效率、安全、整潔的情況下，苗栗縣警局尊重女警對其髮式的自主權，和局長是不是新官上任無關，對於部分同仁傳訊的落差，會加強說明讓同仁理解。

也有女警出面表示，以往都習慣把髮尾放在外面，如今突然聽到規定要放在勤務帽內，可能剛開始較不適應才會引發反彈。（編輯：李錫璋）1080808

苗栗縣警察局長翁群能遭人投訴下令「督導女警髮長過肩必須梳髻」，質疑這種儀容規定侵犯女警身體自主權；縣警局8日表示，局長是安全考量，且只限於執行攻勢勤務時，對於部分同仁傳訊的落差，會加強說明讓同仁理解。中央社記者管瑞平攝 108年8月8日
苗栗縣警察局長翁群能遭人投訴下令「督導女警髮長過肩必須梳髻」，質疑這種儀容規定侵犯女警身體自主權；縣警局8日表示，局長是安全考量，且只限於執行攻勢勤務時，對於部分同仁傳訊的落差，會加強說明讓同仁理解。中央社記者管瑞平攝 108年8月8日
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