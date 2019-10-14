台東取締亂丟垃圾 檢舉達人領走210萬獎金

台東縣環保局取締隨意丟棄廢棄物，統計今年至9月底前共開罰3004件，罰款總額約新台幣365萬餘元，其中由民眾拍照檢舉成案件數共2919件，罰款350萬餘元，發出檢舉獎金約210萬餘元。環保局表示，鼓勵民眾勇於檢舉，也盼民眾都能養成良好衛生習慣。（台東縣環保局提供）中央社記者李先鳳傳真 108年10月14日

（中央社記者李先鳳台東縣14日電）台東縣環保局取締隨意丟棄廢棄物，9月底前共開罰3004件，罰款總額約365萬餘元，其中「達人」拍照檢舉成案的件數共2919件，罰款350萬餘元，發出檢舉獎金約210萬餘元。

台東縣環保局指出，民眾檢舉成案以每件罰款金額的6成核發檢舉獎金，不過有民眾通報某處被隨意棄置垃圾，再由環保局派人架設攝影機拍照成案的，今年至9月底前有85件，共開罰15萬餘元，這種狀況不發獎金。

由民眾自行拍照存證，檢舉他人開車或走在馬路上、風景區、公園裡隨意亂丟菸蒂、垃圾或隨地亂吐痰及檳榔汁，事證明確且當事人影像清晰可辨識，共有2919件成案，每件依法可開罰1200至6000元不等，台東環保局均以最低額度開罰，已開罰350萬多元，檢舉獎金共發出210萬餘元。

台東縣環保局表示，仍有一些民眾會任意棄置垃圾，既影響市容觀瞻，也對居家環境衛生造成危害，因此鼓勵民眾勇於檢舉，希望提醒民眾都能養成良好的衛生習慣。（編輯：林沂鋒）1081014