台東旅遊推廣會魅力十足 吸引日方自媒體到場

（中央社記者盧太城台東25日電）台東縣政府參加日本大阪旅遊博覽會，今天邀請台日混血作家一青妙（HITOTO Tae）舉辦台東魅力講座暨簽書會，從日本旅人視角，分享東海岸美景與生活風格，吸引不少民眾關注。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，這次在日本的台東旅遊觀光推介會吸引許多台灣旅遊的Youtuber、部落客、自媒體及日本媒體到現場了解到台東的迷人之處。

台東縣團隊更藉著難得的機會向日本民眾介紹今年11月23日即將展開的衝浪國際公開賽、12月份的慢食節以及2020年10週年的台灣國際熱氣球嘉年華，從旅遊到美食面面俱到，就等著日本民眾來體驗。

台東縣政府表示，台東縣政府交通及觀光發展處副處長王國政更是為現場貴賓以原住民歡迎歌熱情相迎，親自把台東必去、必玩的景點及活動介紹給日本的朋友們，幽默風趣的介紹讓現場的youtuber紛紛表示明年一定要來台東玩。

另外，台日混血作家一青妙特地從東京來到大阪與台東縣府團隊共同努力推廣台東觀光，帶來台東私密探訪的景點及台東在地原住民特別美食。

台東縣政府表示，日本國際旅展將持續到10月27日，其中台東主題展區安排一青妙深度旅遊講座及谷口惠美子茶師展演會及精美紀念品等等，活動場場精彩。（編輯：林沂鋒）1081025