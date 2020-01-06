郭台銘到馬祖參訪 跨海為曹爾忠助選

鴻海集團創辦人郭台銘（右2）6日到馬祖參訪，並為無黨籍立委候選人曹爾忠（左）輔選，兩人見面握手寒暄致意。（馬祖民眾提供）中央社 109年1月6日

（中央社馬祖6日電）鴻海集團創辦人郭台銘今天抵馬祖參訪，並為無黨籍立委候選人曹爾忠輔選，先後至山隴北極玄天宮、白馬尊王廟、牛峰境五靈宮廟及馬港天后宮參香，並掃街拜票，吸引不少馬祖民眾目光。

郭台銘上午10時由土城順聖宮主委盧嘉辰、中華馬祖鄉親協會理事長林金官等人陪同抵馬參訪，立委候選人曹爾忠、議員陳書建等人前往接機，隨即展開旋風式參訪行程。

郭台銘第一站到山隴北極玄天宮，他上香後表示，與玄天宮有前緣，土城順聖宮奉祀關聖帝君，玄天宮多次組團前往會香，兩廟信眾之間互動熱絡。

2015年山隴玄天宮新廟落成，郭台銘就透過土城順聖宮主委盧嘉辰贈送一尊關公金身及落成匾額給山隴玄天宮；曹爾忠也是在順聖宮巧遇郭台銘並力邀來馬祖助選，才促成此行。郭台銘之後前往白馬尊王廟、牛角五靈公廟、馬港天后宮等廟宇參訪。

除了到各主要宮廟上香祈福，郭台銘一行也順道在介壽村、馬祖村掃街拜票，挨家挨戶向民眾握手致意，不少村民看到郭台銘都直呼「郭董來了」！紛紛要求合影或簽名留念，郭台銘來者不拒，很熱情的和民眾拍照合影。（編輯：李錫璋）1090106

鴻海集團創辦人郭台銘（前右3）6日到馬祖參訪，並為無黨籍立委候選人曹爾忠（前右2）輔選，前往當地多間宮廟參香。（馬祖民眾提供）中央社 109年1月6日

鴻海集團創辦人郭台銘（中）6日到馬祖參訪並赴當地宮廟參香，並為無黨籍立委候選人曹爾忠（中左）輔選，吸引不少馬祖民眾目光。（馬祖民眾提供）中央社 109年1月6日