不必出國去大峽谷 林口水牛坑就有荒漠秘境

北台灣走春打卡（10）（中央社記者黃旭昇新北29日電）迎著海風曬著暖陽，遠處風力發電的白色扇葉緩緩旋轉，映襯劃過藍天的飛機航道軌跡，有美國大峽谷荒漠感的新北市林口區水牛坑巧妙融合周邊景色，成為最佳打卡秘境。

沿西濱公路（台15線）往南行駛，水牛坑就距林口發電廠以北約2.4公里處，峭壁黃土順山勢蜿蜒，有幾分神似美國大峽谷。首先映入眼簾的是一片吸睛的奇特小山丘，黃土上長滿低矮小草如綠色地毯，不少遊客慕名造訪，踩踏出不少登上小山丘路徑。

順著前人腳步，走過牛圈到草原區，沒扶手、階梯，要體驗峽谷景色還要鍛鍊腳力小心滑倒。

一路往上攀登，偶有幾隻黑山羊擦身而過，在灌木叢裡慵懶曬太陽或覓食吃草。坐在最高處小土堆上往北眺望，海洋一望無際，視野遼闊，台北港商船緩緩進港停泊，紅白相間的貨櫃吊臂近在眼前；如果天氣不錯，抬頭也可看到忙碌客機在天空中的航道不斷穿梭，風力發電扇葉緩緩旋轉，各角度都適合取景。

居高臨下往南遠望，林口發電廠彩繪煙囪剛好當成自拍背景，但在水牛坑不能錯過岩壁陡峭就像大峽谷的景觀，可坐在貌似峽谷的岩石上穿民族風服飾拍照；往山谷望，還可看到牛群吃草，烘托出都會裡不易看到的荒涼美感。

牛一般會在下午2時到4時許放牧，運氣好還可看到白鷺鷥在牛背上幫忙除蟲。成群結隊的黃牛，有秩序回牛圈隊伍相當壯觀，吸引民眾猛按快門，但要小心不要太靠近牛群，以免有安全疑慮。

峽谷中的黃土峭壁彷彿讓人以為身在邊疆或敦煌，其實被戲稱為「大峽谷」的水牛坑早期原為嘉寶溪旁山丘，遭長期盜採砂石而挖成峽谷景象，成為放牧地與獨特荒涼美感的觀光景點，而盜採後的山丘，竟可在海拔數十公尺的黃土岩石間發現貝殼等，對地質有興趣的遊客可以研究。

遊客除被被峽谷壯闊深深吸引，還可往北邊不遠處體驗荒漠，懸崖峭壁看起來令人膽戰心驚，岩層像被人以巨斧剖半。

地形高低落差大，不少吉普車或越野車玩家在這裡練習，或體驗征服嚴酷地形的快感，也有許多新人會在這裡拍婚紗，或拍MV、影片，展現水牛坑獨特魅力。

水牛坑距大台北地區不遠，還可一路欣賞西濱公路愜意風光，暫別都市紛擾，是春旅不錯的選擇。（編輯：李明宗）1090129