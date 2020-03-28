台東知本光電園區動工前調查 環頸雉數量再攀高

（中央社記者盧太城台東縣28日電）荒野保護協會台東分會今天調查台東知本光電園區預定地的環頸雉數量，總共記錄到163隻，比去年多69隻。志工說，這可能是園區動工前最後一次調查了。

今天清晨6時許近百位荒野保護協會志工已經在台東市知本溪出海口的光電園區預定地集合，隨即分成6組人員進入161公頃的預定地調查。

經過3個多小時調查，於上午9時30分陸續回到集合地點，回報調查結果，經統計記錄到163隻環頸雉。

荒野保護協會台東分會新聞聯絡人蘇雅婷說，盛力能源籌備處 （韋能集團）籌設的「知本健康段光電廠」（簡稱知本光電園區），於2月11日已取得經濟部能源局核發的「電業籌設許可」，隨時可能動工。

蘇雅婷語重心長的說，今年春天可能是環頸雉能無憂下蛋繁殖的最後一年，今天也可能是光電園區動工前最後一次環頸雉調查。荒野協會連續3年邀請志工參與調查，2018年調查到81隻，2019年調查到94隻，今天調查共紀錄到163隻。

蘇雅婷說，這個調查結果顯示這塊光電預定地已經是環頸雉的全棲息地方，族群穩定成長，這裡相當適合環頸雉等鳥類的繁殖。

參與調查的國小5年級郭姓學童說，很擔心將來看不到這些環頸雉，只要一開始整地鳥類就會跑光了，他平常就一直注意這項議題，所以今天和爸爸、媽媽一起來調查。

紅組調查負責人說，紅組進入草原不到一分鐘就看到環頸雉，接著又聽到啼聲，沿路還碰到許多其他鳥類。白組負責人也說，一出發就遇到1隻公的環頸雉。

蘇雅婷說，台東大學生命科學系老師彭仁君每年也會帶領學生調查，發現最高分布樣區10.2公頃內就有13個鳥巢。

蘇雅婷說，台東地這麼多，光電用地不缺這塊，這塊地在海邊也不適合，希望台東縣政府能重視這些調查結果和意見。

台東縣政府在台東市知本溪出海口規劃161公頃的太陽能光電園區，並在去年4月完成招標，接著在去年6月獲得部落諮商同意投票通過，將是國內規劃少見的大型光電園區。（編輯：陳俊碩）1090328