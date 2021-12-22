二期作灌溉節水有成 南市府盼中央續助籌劃

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曾文水庫嘉南灌區第二期稻作灌溉作業已於11月完成，台南市水利局22日指出，農田水利署嘉南管理處透過妥善利用農田灌溉的回歸水及1260名掌水工控管水門操作，實際灌溉用水量2億4730萬立方公尺，較中央管控灌溉用水量3億1500萬立方公尺節省6770萬立方公尺，節水率達21.5%。（台南市水利局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 110年12月22日

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）曾文水庫嘉南灌區今年第二期稻作灌溉作業已於11月完成，管理單位統計實際灌溉水量比計畫水量節省6770萬立方公尺，南市府盼中央協助提早籌劃下年度第一期作節水灌溉。

台南市政府水利局今天發布新聞稿指出，今年上半年歷經56年來最嚴重的乾旱，在幾波大規模降雨後才得以緩解，嘉南平原為台灣重要的稻米產地，要以有限水源做最有效的灌溉，在經濟部水利署南區水資源局與農田水利署嘉南管理處運用多元化節水措施下，今年第二期稻作已於11月16日供灌完成。

水利局指出，農田水利署嘉南管理處透過妥善利用農田灌溉的回歸水及1260名掌水工控管水門操作，實際灌溉用水量2億4730萬立方公尺，較中央管控灌溉用水量3億1500萬立方公尺節省6770萬立方公尺，節水率達21.5%，盡量將水留在水庫內，盼確保明年上半年台南地區用水無虞。

水利局表示，南部目前已進入枯水期，台南市長黃偉哲也已向中央建議提早進行下年度第一期稻作灌溉節水籌劃，並呼籲民眾維持節水好習慣。

依水利署南區水資源局今天下午5時的觀測資料，曾文及烏山頭水庫系統總蓄水量約4億1407萬立方公尺，蓄水率約70.4%，南化水庫蓄水量約7681萬立方公尺，蓄水率約84.43%。（編輯：陳仁華）1101222