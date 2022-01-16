蓮池潭畔寫春聯 陳其邁：要讓全台看到左營舊城風光

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市經發局與舊城商圈發展協會合辦「迎接燈會、點亮高雄－祈福夯舊城」活動，16日在蓮池潭畔龍虎塔廣場舉行，高雄市長陳其邁（右2）到場一同揮毫，寫下春聯「夯舊城」，象徵迎接燈會、點亮舊城。中央社記者曾以寧攝 111年1月16日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧高雄16日電）高雄市長陳其邁今天出席「迎接燈會、點亮高雄－祈福夯舊城」活動揮毫寫春聯祈福，並表示市府將推出舊城建城、蓮池潭整治等計畫，盼能活絡商圈、讓全台灣看到左營舊城風光。

高雄市政府經發局與舊城商圈發展協會合辦「迎接燈會、點亮高雄－祈福夯舊城」活動今天在蓮池潭畔龍虎塔廣場舉行，邀請多名書法家到場，高雄市長陳其邁也到場一同揮毫寫下「夯舊城」春聯，象徵迎接燈會點亮舊城。

陳其邁致詞表示，這是舊城商圈列入高雄市輔導商圈的第一年，未來將規劃原左營國中為公園以擴大綠地面積，市府也推出舊城建城計畫、蓮池潭整治計畫等，盼能帶動地方繁榮、活絡商圈。

他也說，蓮池潭有非常優美的風光舊城、也有豐富歷史，希望全台灣都能看得見左營舊城豐富的美食、巷弄和文化，所以今年也特別配合過好年活動，盼吸引返鄉民眾和遊客多到蓮池潭走走。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳其邁也再次宣傳「高雄開就賺」活動，表示在高雄消費200元登錄發票就有機會抽中特斯拉、PS5、iPHONE 13等，其中特斯拉已經送出好幾台，未來還有4台要抽，要民眾「盡量開、盡量賺」。

今天活動現場除了有大小書法家一起提筆揮毫寫春聯，許下新春祝福與願望，陳其邁、經發局長廖泰翔也和多名議員、里長一起向民眾拜年、合影，洋溢年節溫馨氣氛。（編輯：黃世雅）1110116