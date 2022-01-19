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疫情36/300

竹市新增1例 曾去IKEA桃園店與確診者足跡重疊

2022/1/19 16:12（1/19 17:45 更新）
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新竹市長林智堅表示，19日新竹市新增1名確診者案18082。（新竹市政府提供）
新竹市長林智堅表示，19日新竹市新增1名確診者案18082。（新竹市政府提供）
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（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）新竹市長林智堅表示，今天新竹市新增1名確診者案18082，因與案18060在11日同桌用餐遭匡列採檢確診，經疫調確認9日也曾去過IKEA桃園店，與桃園日前公布的確診者足跡重疊。

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增54例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為10例本土個案及44例境外移入。其中案18082是新竹市一名30多歲女性。

林智堅下午在線上疫情說明記者會指出，經疫調顯示，案18082於1月11日曾和案18060一同在新竹市中華路的台西鵝肉同桌用餐，被匡列後核酸檢測（PCR）陽性確診，目前收治在醫院中，共匡列97人居家隔離。

林智堅公布案18082足跡，包括1月9日到新竹縣竹北市親親果農場、IKEA桃園店，1月11日與案18060等10人一起在新竹市中華路的台西鵝肉用餐，1月14、15日的足跡則在新竹巨城購物中心。

林智堅指出，特別要注意的是，案18082在1月9日下午5時53分至晚間8時在IKEA桃園店，過程中有脫口罩用餐，這時段與桃園市1月16、19日公布的確診者足跡重疊。

林智堅指出，雖然案18082與昨天的案18060因在台西鵝肉同桌用餐有關，但還不能確定兩者間是誰傳染給誰，目前已將基因定序送往昆陽實驗室，待結果出爐會較清楚。

林智堅說，案18082的匡列接觸者共97人，其中同住5名家人的篩檢結果均為陰性，公司同事匡列24人的篩檢結果尚未出爐，另外其他匡列68人的疫調工作、餐廳暫停營業清消等作業都在進行中。

林智堅指出，案18082的小孩因就讀西門國小，這名孩童昨晚PCR陰性，但今天仍針對學童就讀的班級預防性停課一天。

林智堅提醒，民眾若有到訪過確診者在新竹市的足跡，可撥打專線0900-739-779通報。另外，新竹市府衛生局今天已在國軍桃園總醫院新竹分院設置社區篩檢站，民眾可隨到隨篩檢。（編輯：李錫璋）1110119

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