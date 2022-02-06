金門榕園大墨鏡 透過裝置藝術看見俞大維

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（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）國立金門大學學生陳亭亘利用回收木料打造一座大型墨鏡，放置在金湖鎮榕園內。縣林務所盼藉此吸引民眾、旅客走進榕園，讓更多人看見「俞大維先生紀念館」等太湖周邊景點。

俞大維在民國39年到54年間，兩度出任國防部長，他不是國民黨員，也非黃埔軍校出身，卻是台灣首位有紀念館的國防部長。

這項名為「俞大維先生的本體」裝置藝術年前亮相。金門縣林務所長鐘立偉說明，去年林務所首度與金大都市計畫與景觀學系景系合作，將森林公園、料羅媽祖公園及榕園做為課程設計場域，經由學生創意發想，從中發掘不少創意且彰顯金門景觀特色設計作品。

其中，陳亭亘設計「墨鏡」，以「俞大維先生紀念館」為發想與場域的連結性高，並深富意義，且能在林務所可及的操作技術下完成，是第一個被實現的作品。

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陳亭亘接受記者聯訪表示，過去並不知道前國防部長俞大維的故事，在勘查場域、蒐集資料，才知道他對金門有特殊貢獻。她說，設計之初，腦海反覆出現俞大維戴的各款墨鏡，聯想到日本著名動畫「銀魂」的一句對白「眼鏡才是本體」，因此決定以墨鏡為主體設計裝置藝術，能讓更多人引發對俞大維的好奇與關注。

本身具有美術背景而參與實體創作的金湖鎮代表主席蔡乃靖說，這個作品高度約2.6公尺，長與寬約7公尺，原始設計較為複雜，經過多次討論才改以台電公司金門區營業處提供的回收木料重新拼湊而成。他說，金湖鎮有許多歷史悠久的展館與景點，透過年輕人的創意發想，讓不同世代的朋友願意去瞭解金門的歷史與故事。（編輯：孫承武）1110206