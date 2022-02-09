新北動員校園開學防疫整備 2/10前完成消毒

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市府今天表示，開學前動員100多人督導各學校落實校園防疫整備，環保局也將在10日前完成消毒校園與周邊，若校園有1名師生確診，全校停止實體課程14天，以維護學生健康。

新北市政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議今天上午在市府舉行，衛生局長陳潤秋在會中報告國際與國內疫情現況。

市長侯友宜肯定春節期間，民政局對宮廟的防疫督導，社會局對弱勢族群的關懷；至於疫苗接種進度，第1劑已達到8成2，第2劑已達7成7，他希望各單位加把勁，推動第3劑早日達到3成涵蓋率。

新北市8日有1例本土病例為大學生返回實習單位後，因快篩與檢測後確診，進而匡列出3名家人確診；侯友宜表示，雙北為共同生活圈，將疫調追蹤感染源，並希望推動企業快篩。

新北市幼兒園及高中以下學校11日將開學，教育局長張明文表示，各校組成防疫工作會議，也將出動上百名人員到各校督導落實防疫作為依照標準流程實施。

教育局表示，盤點調查全市學校防疫用品，都備妥充足數量。環保局防疫消毒大隊也將在10日前，加強消毒高中職以下校園周邊環境及校內開放空間。

侯友宜說，除事前防疫整備，依以往防疫經驗，師生落實防疫指引更重要；教師儘速接種第3劑或隨時監測自我健康警覺篩檢，市府應全力備戰保護師生健康。

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侯友宜上午也到板橋國中巡視校園防疫整備，檢視學生入校動線規劃、健康中心防疫物資，並參與學校防疫工作會議，透過大螢幕視訊感謝疫情期間學校人員辛勞，並感謝老師配合疫苗接種政策。他提醒開學後校園防疫務必提高警覺，共同守護師生健康。

在接受聯訪時，侯友宜表示，在去年Delta變異株病毒事件後，校園防疫就已經升級，防疫原則一直都沒有改變，1人染疫就規定學生不要到校，採取線上教學14天，「停課不停學」也是一貫的做法，面對現在來勢洶洶的Omicron病毒，還是採取同樣的作法。（編輯：李錫璋）1110209