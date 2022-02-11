嘉市購物節創4億元商機 「嘉購王」消費逾1500萬元

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（中央社記者姜宜菁嘉義市11日電）2021嘉義市購物節創造逾4億元商機，嘉義市政府今天網路直播抽獎，蘇姓女子消費95萬元獲得價值269萬元轎車，而康姓男子消費逾1500萬元購買高單價商品贏得「嘉購王」頭銜，市長黃敏惠驚呼「消費力驚人」。

嘉義市長黃敏惠說，為期98天的嘉義市購物節活動到2月6日截止，發票登錄累計筆數為40萬8080筆，累計金額高達新台幣4億6579萬7527元，與去年購物節總登錄金額2億2603萬9748元相比成長了一倍。

黃敏惠與嘉義市府建設處長田長沛親自點擊抽獎按鈕，依序抽出「電子支付加碼獎」、「發票登錄獎」及頭獎價值269萬元VOLVO汽車，律師黃文力進行見證，直播抽獎共計抽出54個獎項、68名得獎者與備取名單380名。

嘉義市府建設處表示，嘉購王由消費逾1500萬元的康姓男子奪得，他購買高單價商品，第二名消費金超過1300萬元，另有32人消費金逾百萬元。

黃敏惠聽到消費金額，驚嘆得獎者消費力驚人，並提到2021嘉義市購物節突破往年紀錄寫下亮麗成績，成功為嘉義市搶下後疫情時代商機。

嘉義市政府建設處指出，活動小組將逐一檢核各中獎名單是否符合活動資格，預計16日在「2021嘉義市購物節」的臉書（Facebook）粉絲專頁公告名單，相關詳情請上活動官方粉絲頁查詢。（編輯：黃世雅）1110211