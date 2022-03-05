新北特色伴手禮 3/6起國5石碇服務區特賣

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新北市經濟發展局精選42樣伴手禮商品，將自6日起在國道5號石碇服務區舉辦為期2個月的特賣展售會，每逢假日並推出品牌日，歡迎民眾選購。（新北市經發局提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 111年3月5日

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（中央社記者黃旭昇新北5日電）新北市府經濟發展局今天表示，精選42樣伴手禮商品，自6日起在國道5號北宜高速公路石碇服務區，舉辦2個月的特賣展售會，讓大家出遊或返鄉、訪友時，可快速採購伴手禮。

市府經濟發展局今天發布新聞表示，業者自主成立「特色商品新北隊」，以新型態團體的模式共同行銷新北友好商品，讓國5往來旅客休息時，順道參觀及選購新北市的特色伴手禮給親朋好友。

經發局說，這次18家業者共42樣伴手禮商品，自3月6日起，在國5石碇服務區展售，每逢假日推出品牌日，以優惠價格吸引民眾購買。

經發局表示，這些伴手禮包括黃金泡菜禮盒、八里柚醋、肉乾、豆腐麻糬、冰烤舒芙蕾、花生餡蛋捲；也將以說故事方式，介紹新北在地品牌廠商，在石碇服務區購買新北好禮也可使用新北加倍券。（編輯：張銘坤）1110305