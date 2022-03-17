小琉球公船停駛惹民怨 公所、代表會攻防各發聲明

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（中央社記者李卉婷屏東縣17日電）屏東小琉球對外交通仰賴船舶，唯一的公營船因鄉公所送審350萬元提案遭鄉代會否決，沒錢加油，宣布19日起就要停航，民怨紛表不便，鄉公所與代表會各發聲明說明始末。

在東港就讀高中的琉球李姓學生告訴中央社記者，上下課都須「通船」，必須從琉球搭上7點首班公船，才趕得及上課時間，有時下課晚了，也只剩最晚的6時45分的回程公船可搭，一旦停駛，真的很不方便。

琉球鄉長陳國在以「補助琉興公司營運資金350萬元」為題，發出9點聲明指出，提案否決後，當下提出營運資金是公船同仁的薪資與油料費，如果沒有加油，公船有停航的可能，但反對代表沒表示意見。

陳國在聲明中指出，111年公所編列營運資金400萬元，比往年編列營運資金600萬元少了200萬元，其原因在於疫情關係及公船定期維修致票價補貼短少，又加上油價上漲。

為什麼今年列400萬元營運資金，那麼快就用完？陳國在說，110年琉興公司向公所預借款279萬元，剩121萬元，至2月底所剩不多，不足以支應琉興公司營運費用，才向公所申請協助提案代表會提出墊付350萬元。

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否決提案的李慶裕、洪文良、陳智雄、陳宏成4位鄉民代表也發出聯合聲明，針對陳國在的聲明一一回覆。聲明內容反駁，當日審理7個提案，其他提案均附有明細，所以代表會予以通過，唯琉興公司提案並未提供明細或款項使用方式。

4位代表的聯合聲明中也說，1月撥款400萬元給琉興公司，卻在3月初要350萬元，在會議中，未有任何明細說明下，質疑2個月內要750萬元是否合理。（編輯：陳仁華）1110317