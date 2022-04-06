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若連假曾到疫情熱區 雲林縣府提供員工快篩

2022/4/6 12:15（4/6 13:01 更新）
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國內COVID-19疫情延燒，6日是連假後上班首日，雲林縣政府新聞處長羅楚東表示，自己連假曾返回台北市，雖然都在空曠的公園運動，但南北移動有風險存在，他自願接受快篩，結果為陰性。中央社記者姜宜菁攝 111年4月6日
國內COVID-19疫情延燒，6日是連假後上班首日，雲林縣政府新聞處長羅楚東表示，自己連假曾返回台北市，雖然都在空曠的公園運動，但南北移動有風險存在，他自願接受快篩，結果為陰性。中央社記者姜宜菁攝 111年4月6日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）國內疫情延燒，今天是連假後上班首日，雲林縣長張麗善表示，衛生局針對府內員工連假足跡展開調查，曾到疫情熱區，或接觸來自熱區的親友等人員提供快篩試劑，防堵破口。

張麗善接受媒體聯訪指出，清明連假民眾返鄉掃墓或出門旅遊，有可能到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情熱區，或接觸來自熱區的親友，今天是連假後上班首日，衛生局已調查縣府人員連假足跡，有疑慮的優先提供快篩試劑。

張麗善說，雲林縣近日雖然沒有確診個案，但是防疫仍不能鬆懈，縣府沒有硬性規定企業或機構一定要全面快篩，不過慎重起見，仍建議企業盡量協助員工篩檢，並落實自主健康管理。另學校照常上課，師生身體狀況有異狀，要立刻通報相關單位應變。

張麗善表示，現在無症狀的確診者很多，民眾要留意自己的足跡是否曾到疫情熱區，或與確診者足跡重疊，呼籲有症狀「不上班、不上課」，做好防護措施後，趕快通報、就醫PCR檢測，守住社區疫情防線。

雲林縣府新聞處長羅楚東表示，自己連假曾返回台北市，雖然都在空曠的公園運動，但南北移動有風險存在，他自願接受快篩，結果為陰性。（編輯：謝雅竹）1110406

國內COVID-19疫情延燒，6日是連假後上班首日，雲林縣長張麗善呼籲有症狀「不上班、不上課」，做好防護措施後，趕快通報、就醫PCR檢測，守住社區疫情防線。中央社記者姜宜菁攝 111年4月6日
國內COVID-19疫情延燒，6日是連假後上班首日，雲林縣長張麗善呼籲有症狀「不上班、不上課」，做好防護措施後，趕快通報、就醫PCR檢測，守住社區疫情防線。中央社記者姜宜菁攝 111年4月6日
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