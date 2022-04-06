雲林增1例返回職場前採檢確診 重啟快篩站防堵

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（中央社記者姜宜菁雲林縣6日電）雲林縣今天新增1例COVID-19本土病例，案25350返回職場前採檢確診，匡列18人居家隔離；因應連假人潮流動大，雲林縣衛生局重啟快篩站，讓民眾可就近採檢，全力防堵疫情擴散。

雲林縣衛生局長曾春美今天出席雲林縣防疫應變中心直播記者會，說明雲林縣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，民政處宗教禮俗科長施順濱提醒宗教遶境原則。

曾春美表示，案25350為30多歲女性，因要返回職場上班，快篩檢測陽性、前往醫院採檢PCR陽性，Ct值11.6、無症狀，已安排在醫院隔離治療，匡列18人居家隔離。

曾春美指出，由於案25350曾搭乘大眾運輸工具到外縣市，雲林縣衛生局已經通知客運公司，提供當時搭乘實聯制資料，持續調查中。公共場所足跡包括台中客運北港新街站、全家便利商店北港華勝店和嘉義客運北港站，全程都有戴口罩。

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雲林縣衛生局今天起擴大篩檢，曾在高風險地區活動或有接觸史者，可攜帶健保卡至林內、古坑、土庫等6間衛生所，及成大斗六分院、雲林基督教醫院、若瑟醫院、中國醫藥大學北港附設醫院接受抗原快篩；另台大雲林、成大斗六、雲林基督教、若瑟、雲林長庚及中國醫北港附設醫院提供PCR篩檢。

台中市大甲鎮瀾宮將於8日起駕展開9天8夜遶境，分別在10日和13日在雲林縣內活動。施順濱提醒，禁止鑽轎底，也不要搶轎、摸轎，更不能邊走邊吃。不開放鑾轎和陣頭繞校園祈福，也不開放學校廁所，主辦單位僅能提供事前包裝好的密封盒裝餐點，且參加者必須接種3劑疫苗，並向主辦單位辦理登記。（編輯：郭諭儒）1110406