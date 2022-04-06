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因應連假人潮 金門機場發放8000劑快篩試劑

2022/4/6 19:28（4/6 19:41 更新）
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金門縣至6日已有4例本土確診個案，縣府表示，為因應清明連假以來的返鄉、返金人潮，持續在尚義機場發放快篩試劑，提供民眾自我檢測把關，索取情況踴躍。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年4月6日
金門縣至6日已有4例本土確診個案，縣府表示，為因應清明連假以來的返鄉、返金人潮，持續在尚義機場發放快篩試劑，提供民眾自我檢測把關，索取情況踴躍。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年4月6日
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（中央社記者黃慧敏金門縣6日電）國內COVID-19疫情升溫，金門縣府因應清明連假返鄉及返金上班人潮，2日起到今天持續在尚義機場發放快篩試劑，連日來共發出8000多劑。

金門縣府發布新聞表示，縣府人員在清明連假期間防疫總動員，除全縣大規模清潔消毒、加強疫調，以及關懷居家檢疫、居家隔離對象外，並從2日開始，由縣府各處室人員輪值，在尚義機場入境出口處前發送居家快篩試劑給返鄉民眾和遊客，提供自我檢測把關，索取情況踴躍。

金門縣政府秘書長陳祥麟今天到機場慰勉防疫工作人員，並感謝入境旅客配合。他表示，縣府在金門航空站協助下，在機場發放快篩試劑，連日來發放超過8000劑。

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因應國內疫情確診個案數創新高，金門也出現4例確診病例，環保局結合各鄉鎮公所大規模清潔消毒，63處人潮易聚集公共場所；警察局也協助衛生局持續加強疫調，釐清相關人員接觸史和足跡防堵疫情。

此外，縣府民政處也針對居家檢疫和居家隔離對象發放「元氣補充包」，內含酒精、口罩、洗手乳、體溫計、餅乾等，各村里辦公處也不時廣播宣導加強防疫。（編輯：郭諭儒）1110406

金門縣政府自清明連假首日起，由縣府各處室人員輪值，持續在尚義機場入境出口處前發送居家快篩試劑給返鄉民眾和遊客，索取情況踴躍，縣府6日表示，連日來已發放逾8000劑。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年4月6日
金門縣政府自清明連假首日起，由縣府各處室人員輪值，持續在尚義機場入境出口處前發送居家快篩試劑給返鄉民眾和遊客，索取情況踴躍，縣府6日表示，連日來已發放逾8000劑。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真 111年4月6日
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