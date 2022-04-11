推動元宇宙虛擬縣政府 潘政治宣布競選屏東縣長

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曾經與屏東縣長潘孟安競選過第8屆立委的企業界人士潘政治（圖）11日舉行記者會，宣布將競選下一屆的屏東縣長，他表示，將打造元宇宙虛擬縣政府，利用元宇宙讓年輕人政治見解得與政府人士溝通。中央社記者郭芷瑄攝 111年4月11日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣11日電）曾經與屏東縣長潘孟安競選過第8屆立委的企業界人士潘政治，今天宣布要競選下屆屏東縣長，他表示，將打造元宇宙虛擬縣政府，利用元宇宙讓年輕人政治見解得與政府人士溝通。

63歲的潘政治是屏東縣新埤鄉人，目前是國光旅館經營有限公司董事長，2012年曾以無黨籍身分與潘孟安競選過第8屆立委，2018年被民進黨提名競選第3區縣議員失利，潘政治從事房地產、旅館事業。

潘政治前幾年在中國經商，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間返台，目前就讀台大高階管理碩士學位班（EMBA）與成功大學政經研究所。

潘政治今天召開記者會，宣布將競選下一屆的屏東縣長，他表示，就讀台大EMBA認識元宇宙世界，他認為有必要推動到政府，於是決定參選屏東縣長，他是民眾黨員，但將以無黨籍參選，目前正向黨報備中。

潘政治表示，台大EMBA的團隊將是他的智囊團，元宇宙縣政府服務團隊主要是要「讓屏東成為世界的中心」包括科技產業中的高鐵南延屏東成立的屏東科技園區、加工出口產業園區及原縣府的六塊厝產業園區，也希望年輕人走出台灣，參與電腦軟硬體設備研發、新網路技術與應用的開發，發展未來平台。

他說，傳統縣府員工的場域很少看到年輕人聚集與靠近，導致無法傾聽到年輕人心聲，透過元宇宙虛擬縣府團隊將能讓年輕人在元宇宙裡，把政治見解直接跟政府人士溝通。

潘政治表示，元宇宙虛擬政府團隊也將繼續規畫成立元宇宙咖啡館，與青創結合發展，提供年輕人更多就業機會。

潘政治表示，他即刻起將展開各地說明會，說明他參選的理念。（編輯：陳仁華）1110411