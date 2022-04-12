基隆安樂高中學生確診 匡列100名師生採檢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆12日電）基隆市立安樂高級中學一名高一男學生日前出現發燒症狀，經採檢後確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），衛生局匡列100名師生採檢，全校今天預防性停課1天。

相關人員今天指出，這名學生10日出現發燒症狀，經採檢後確診，校方昨天一早接獲學生回報後，立即通報市府教育處和衛生局，由於確診學生在校內有參加社團活動和自主學習，因此有跨班級接觸情形，衛生局昨天上午11時許派員進駐校園，匡列85名學生和15名老師採檢，現正等待採檢結果，環保局上午也到校進行消毒。

安樂高中也在學校網站公告，昨天第7節課進行全校環境大清消，自下午第8節採預防性停課，且全校今天預防性停課一天進行防疫措施，無線上課程，已匡列居家隔離的學生於停課期間（13日至18日）採線上課程模式。

相關單位也已發放4份快篩試劑給學生，請學生於11日到14日每天自行檢測，如檢測後有陽性反應者，請立即連絡1922或基隆市衛生局，明天到校前也須先快篩，陰性者才可到校，並請學生將陰性快篩試劑與健保卡一同拍照傳給導師。

此外，基隆市信義國小昨天也有2個班級共3名學生確診，信義國小（含幼兒園）1300多名學生今天起停課至19日復課。據統計，除安樂高中和信義國小外，基隆市目前全校停課有國立台灣海洋大學、崇右影藝科技大學、經國管理暨健康學院和一所私立幼兒園，部分班級停課則有基隆商工、二信中學、堵南國小、中正國小。（編輯：李錫璋）1110412