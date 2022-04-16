綠營南投議員3、4區初選 王秋淑林良政陳玉鈴出線

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民進黨南投縣議員第3、4選區初選民調結束，南投縣黨部主委羅美玲（圖）16日公布結果，第3選區由王秋淑及林良政出線、第4選區則由陳玉鈴代表參選。（民進黨南投縣黨部提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年4月16日

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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）民進黨南投縣議員第3、4選區先前協調無結果，有意參選人決議採電話民調，14日、15日晚間進行，今天公布結果，第3選區由王秋淑、林良政出線，第4選區由陳玉鈴勝出。

民主進步黨南投縣黨部今天發布新聞稿表示，縣議員第3選區（集集鎮、水里鄉、魚池鄉、信義鄉）擬提名2人，登記參選包含林良政、王秋淑、李雲龍，縣議員第4選區（竹山鎮、鹿谷鄉）擬提名1人，登記參選有張志銘、陳玉鈴，縣黨部3月18日召開協調會無結果，登記參選人決議依民意支持度高低，決定由誰出馬參選。

南投縣黨部表示，縣議員選舉黨內提名第3、4選區14日、15日晚間進行電話民調，結果今天在縣黨部公布，王秋淑成績為0.2605、林良政成績為0.1753、李雲龍為0.1107，由民調成績較高的王秋淑、林良政代表民進黨參選南投縣議員第3選區。

縣黨部表示，陳玉鈴對上張志銘，成績為0.3115比0.1906，由民調成績較高的陳玉鈴代表民進黨參選南投縣議員第4選區。縣黨部主任委員羅美玲說，恭喜王秋淑、林良政、陳玉鈴從初選脫穎而出，縣黨部將與黨內同志一起努力爭取勝利，為南投擘畫更美好未來。

羅美玲表示，王秋淑、林良政、李雲龍、陳玉鈴、張志銘都是黨內優秀人才，初選過程都各自努力為南投打拚，也感謝鄉親在初選過程中陪伴、肯定及鼓勵，讓初選圓滿落幕。（編輯：謝雅竹）1110416