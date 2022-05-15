高雄托嬰確診須停托7天 長輩打3、4劑送700元禮券

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（中央社記者曾以寧高雄15日電）高雄市長陳其邁今天表示，高雄托嬰中心若有工作人員、幼兒確診，全班停托7天，居家隔離者則7天不可到中心；並宣布設籍高雄65歲以上長輩月底前打3、4劑疫苗將送700元禮券。

陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，考量2歲以下幼兒未施打疫苗，且托嬰中心工作者需與幼童密切接觸照顧，難以維持社交距離，具高感染風險，為保護孩童安全，高雄市托嬰中心如有確診案例，全班停托7日，並匡列與確診者接觸人員立即進行PCR檢測。

陳其邁說明，除工作人員或幼兒確診，全班停止服務至少7日；工作人員若居家隔離、自主防疫，此員停班7天、此班幼兒正常送托；幼兒及其同住家人居家隔離、自主防疫，此幼兒也須7天不可到托嬰中心，同班其他幼兒不受影響。

65歲以上長輩等3類對象第4劑疫苗明天開打，5月底前高雄有約2000人符合資格。陳其邁說，31日前65歲以上長輩完成第1到4劑疫苗接種，會贈送500元禮券，設籍高雄市長輩打第3、4劑再加發200元禮券，可自行前往合約醫療院所接種，長照機構會則會安排專案施打。

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校園疫情，高市府宣布新增確診、快篩陽性406人，新增暫停實體課程、防疫假人數有5680人。教育局長謝文斌說，高雄停課規定比照中央，但隨疫情發展，線上線下同步授課模式應會變成常態，硬體設備、老師操作訓練都已經做好準備，家長如果有疑慮，可以請假在家自主防疫，不會列入學童出缺勤紀錄。

中央流行疫情指揮中心今天宣布高雄新增3882例確診，高市府表示，其中包含轉外縣市、改判、境外移入等共36例，隔離期間轉陽508例、外縣市旅遊史94例、特定娛樂場所27例、密切接觸者3124例、新案疫調中93例。同住親友接觸是目前最大風險。（編輯：陳仁華）1110515