卸任北市黨部主委 吳怡農：2024立委選舉不缺席

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民進黨台北市黨部主委吳怡農2日卸任，他說，很感謝過去這一年有機會為黨員服務，讓更多市民認識民進黨，2022年底大選將會盡力輔選，並且不會缺席2024年立委選舉。中央社記者劉建邦攝 111年6月2日

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（中央社記者劉建邦台北2日電）民進黨台北市黨部主委吳怡農今天卸任，他說，很感謝過去這一年有機會為黨員服務，讓更多市民認識民進黨，今年底九合一選舉會盡力輔選，且他不會缺席2024年立委選舉。

民進黨2022年第20屆全國黨員代表選舉5月22日投開票，吳怡農不連任台北市黨部主委，北市黨部主委由英系、資深議員張茂楠當選。

吳怡農今天在民進黨台北市黨部處理後續交接程序，他接受聯訪時說，卸任後將回到壯闊台灣聯盟工作，除持續推動國家安全，像是每個月將召開15場至20場的民間緊急應變課程等內容。

吳怡農表示，今年底台北市長選情對民進黨是很大挑戰，像過去他參選立委選舉時，當時也是一場艱困選戰，一開始不被看好，但只要團結，且牢記是要代表社會大眾，並在最重要議題堅持對的立場及有解決問題能力，選民就會給予機會。

他說，今年底九合一選舉將盡力輔選，並希望18歲公民權修憲複決案能順利過關，且2024年立委選舉他也不會缺席。

吳怡農指出，很感謝過去這一年有機會為黨員服務，擔任主委期間首要任務是讓更多人認識民進黨，除透過客廳會跟市民對話以及志工團，讓新血有機會參與政治，並跟全體同仁推動黨務改革，重建北市黨部與黨員連結等作為。

他說，北市黨部新任主委張茂楠有里長、北市議員等20多年公職資歷，在張茂楠領導下，相信台北市黨部基層服務會越來越好。（編輯：李錫璋）1110602