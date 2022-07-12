延壽國宅J區海砂都更案開拆 估5年打造490戶

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（中央社記者李亨山、實習記者郭姸妤台北12日電）北市延壽國宅J區海砂都更案，經10多年都更過程今天開拆，預計5年完工，打造21層、共490戶，將成為民生社區最大規模的鋼筋混凝土地標建築。

台北市延壽國宅J區原住戶共336戶、基地面積約3035坪，民國84年經鑑定為高氯離子混凝土建築物（海砂屋），由中華工程民國101年開始推動都更，並在北市府支持下整合成功。

市長柯文哲今天在拆除典禮致詞時表示，過去都更會失敗「都是因為政府都躲起來了」，放任民間自己協調，都更從來就不是一件容易的事，若是政府把自己的角色藏起來，難度一定會提升。

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柯文哲表示，北市開始制定都更流程圖後，整體困難度就降低，秉持程序公開透明，就會發現其實北市沒有釘子戶，強調只要政府勇敢出面承擔社會責任，北市的都更就會往前走。

中華工程董事長陳瑞隆說，此案預計5年可完工，將成為民生社區最大規模的21層鋼骨鋼筋混凝土地標建築，共490戶，中華工程可分回154戶，推出約40至47坪的大三房為主力商品，符合區域性需求，延壽J區預計2023年第一季開始預售。（編輯：李亨山）1110712