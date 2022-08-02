北市公車路線圖常標示錯誤 公運處：立即改善
2022/8/2 18:18
（中央社記者劉建邦台北2日電）北市議員王欣儀指出，民眾發現公車路線圖常出現標示錯誤，像是站名寫錯等情形，接獲陳情約40件。北市公運處今天表示，會立即改善，3個月內盤點完成，並修正審核機制。
台北市議會交通部門下午召開大會，國民黨籍北市議員王欣儀質詢，北市公車路線圖都要經由台北市公共運輸處審查確認核准，才能公布張貼，但近期接獲多起民眾陳情，公車路線圖常標示錯誤。
王欣儀說，經整理陳情案件內容，包含公車動態網頁路線圖的路名錯誤、實體站牌的路線圖與實際路線不符、路線貼錯方位等，接獲約40件陳情案。
王欣儀舉例，像251路、660路公車把新北市路名標示為北市路名，907路公車把基隆路誤植為羅斯福路等，民眾曾透過市民熱線1999反映，公運處卻遲未修正。
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王欣儀表示，公運處身為督導管理單位，應重新檢討審核及複查機制，並全面檢視所有公車路線圖是否誤植，若有，應要業者限期更正，避免路線圖標示錯誤，誤導搭車民眾。
台北市公運處長常華珍答詢，已全面檢視及改善標示錯誤部分，預計3個月內盤點完成相關路線，若發現錯誤會立即修正，並檢討修正審核機制流程，且會把業者提供公車路線圖正確性列為評鑑項目。（編輯：李亨山）1110802
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