東石海之夏20日展開 將實施交管

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嘉義縣政府20、21日及27、28日在東石漁人碼頭舉辦2022「海之夏」活動，請來知名藝人演出，預計4天活動人潮會破10萬，主舞台19日已搭設完成。（嘉義縣文觀局提供）中央社記者蔡智明傳真 111年8月19日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣19日電）東石漁人碼頭「海之夏」20、21日及27、28日舉辦，請來知名藝人演出，預計4天活動人潮會破10萬，嘉義縣警方彈性實施交管，參加的民眾可乘接駁車入場，避免找不到停車位。

嘉義縣文化觀光局明天起連2個週末在東石漁人碼頭舉辦海之夏祭典活動，邀請知名的歌手陳芳語、關詩敏及當紅藝人蘇晏霈、賴慧如、張家瑋等人演出，也安排各式各樣適合小朋友的活動，文觀局依以往經驗預估，4天活動參與的人可能超過10萬人次。

嘉義縣警局朴子分局長陳至瑋今天告訴中央社記者，20、21日及27、28日東石漁人碼頭都會實施彈性交通管制措施，旅客行車動線建議從縣道168線進入東石鄉，直行彩霞大道進入東石漁人碼頭，回程由彩霞大道駛離，直走168線及台82線離開東石鄉。

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陳至瑋說，如果彩霞大道交通壅塞，警方將指揮車輛走防汛道路至東石鄉公所前右轉168線離開東石鄉。

文觀局指出，東石漁人碼頭停車位總計可停小客車320台、大客車24台，因此建議民眾到朴子市東石國中搭乘接駁車，目前仍在COVID-19（2019 冠狀病毒疾病）疫情期間，民眾應全程佩戴口罩遵守相關防疫規定。活動詳情與接駁車訊息，可至東石海之夏臉書查詢。（編輯：黃世雅）1110819