劉建國批縣府綠能政策 雲縣府質疑其立場

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民進黨雲林縣長參選人劉建國（中）1日在記者會中，批評雲林縣長張麗善上任後在台西推動的產業園區政策，耽誤台西發展，並指出3年多來，占地1176公頃的園區一片荒蕪。（劉建國競總提供）中央社記者姜宜菁傳真 111年11月1日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）民進黨雲林縣長參選人劉建國今天批縣府在台西推動的產業園區政策，耽誤發展。縣府引用劉建國去年接受媒體報導，呼籲切勿忘記過去的堅持，前後不一的立場難獲得民眾認同。

劉建國今天與台西鄉長參選人連珮伶等人在台西鄉召開記者會，指出近30年無法開發的台西工業園區，在李進勇當縣長時報請中央核定為台西綠能專區，並爭取前瞻基礎預算補助新台幣19.2億元，希望能為地方帶來經濟上的改善。

可是縣長張麗善上任後隨即退回補助款，並報請工業局解編改成「產業園區」，3年多來，占地1176公頃的園區一片荒蕪。

劉建國說，所幸行政院長蘇貞昌今年8月15日到雲林離島工業區台西區視察，並宣布「台西綠能漁電共生專區」成立，此舉可創造三贏，雲林未來可成為真正的風光大縣。

雲林縣府新聞處表示，根據媒體報導，劉建國2021年2月表示，「若綠能是建立在破壞原生環境、生態，甚至迫害當地住民生命的基礎上，怎麼還能叫做綠能」。

縣府呼籲劉建國切勿忘記過去的堅持，若是為了攻擊縣府而罔顧事實或拋棄價值，前後不一的立場將難以獲得民眾認同。

雲林縣府新聞處長羅楚東說，縣長張麗善一向主張「一地兩用，地盡其利」，反對一昧種電而扼殺珍貴的土地資源，行政院今年8月宣布漁電共生推動方案，也呼應縣長的長期規劃。（編輯：黃世雅）1111101