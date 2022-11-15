身障參選 古益弦政見：看不慣有人做決定「比我智障」

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（中央社記者魯鋼駿苗栗縣15日電）苗栗縣頭份市民生里長候選人古益弦是身障人士，於政見提出看不慣有些人「做的決定比我還要智障」；古益弦哥哥古富源說，藉參選嘲諷政治狀況，如果當選就捐事務費照顧弱勢。

根據選舉公報，民生里共3人選里長，古益弦在政見提出，他領有輕度智能障礙手冊，哥哥開機車行，店面開著，隨時有事都找得到人。他看不慣有些人沒選上「要生要死」及做的決定「比我還要智障」。他當選就認真做，落選也沒關係，「就是選高興的」，「智障當選、做事不智障」。

古富源今天告訴中央社記者，除古益弦，也有親戚是身心障礙，他很了解弱勢家庭辛苦。古益弦喜歡參加選舉、廟會活動，就鼓勵古益弦參選，服務弱勢家庭。

他說，很多人認為古益弦不適合參政，但古益弦有權且符合參選資格，全家人都是古益弦資源，尤其他經營機車行，24小時隨call隨到，「一人當選、全家服務。」

古富源表示，如果古益弦當選，捐出4年里長事務費，照顧里內弱勢家庭。教育是弱勢家庭翻身最佳方式，初步構想在里內開家教班，聘老師免費提供弱勢課後輔導，也努力嘗試爭取其他里民希望有的福利。

苗栗縣選舉委員會副總幹事曾雪花接受媒體訪問說，只要符合公職人員選舉罷免法相關規定，都准予登記，相關資料及政見內容由候選人提供。

苗栗縣政府社會處長楊文志表示，尊重並樂見身障人士參政；古益弦公開揭露自身是身障者，沒違反身障權益保障法相關法規，樂見身障人士關心政治相關議題。（編輯：李明宗）1111115