體育班選手整合照護 高市合作計畫簽約

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）高市府今天與市立大同醫院簽訂「高雄市體育班運動選手整合照護合作計畫備忘錄」，透過4大專科、5大專業，提供優秀學生選手專業醫療與預防照護服務，進而無後顧之憂爭取佳績。

高雄市副市長林欽榮致詞表示，近年來市府與大同醫院合作，打造友善醫療通道，在民間資源與市府政策共同努力下，從小學、國中到高中，提供有潛能選手獲得完善醫療照護，讓選手無後顧之憂爭取最佳運動成績。

林欽榮讚許大同醫院服務品質，並感謝醫院結合骨科、復健科、兒科、影像醫學科等4大專科，以及物理治療師、營養師、心理師、藥師、放射師5大專業，提供選手物理、心理及飲食營養建議等全方位醫療照護，幫助市府打造友善醫療通道，全力支援運動選手專屬醫療服務。

林欽榮以全中運為例說明，大同醫院派出骨科、復健科醫師及護理治療師與行政團隊巡迴各賽場，提供臨床心理與營養師協助選手，透過系統式醫療協助，有助選手爭取更好成績。此外，這次簽約合作期間延長為2年，也讓大同醫院能持續照顧重點培育選手，提供選手最佳醫療照護。

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教育局新聞稿說明，民國109年起與大同醫院合作簽訂備忘錄，照顧對象包含全中運、高雄市中運前3名選手、高雄市代表隊及國小、國中、高中體育班推薦潛能優秀選手。選手如有運動傷害相關醫療需求，由大同醫院骨科、復健科、小兒科，以及物理治療師、營養師、臨床心理師、護理師等醫事人員提供服務。

另外，110年起深化與大同醫院合作計畫，新增運動心理、運動營養及預防照護服務；這次簽約除既有服務外，合作期間延長為2年，並擴充選手整合照護中心資源，對象也擴增原住民地區偏鄉選手，照顧更多高雄優秀學生運動員。（編輯：孫承武）1111115