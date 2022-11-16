申請造勢場地遭阻 Kolas：落實「王國」濫用行政權

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（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）花蓮縣長候選人Kolas競選團隊申請租借花蓮市六期廣場做為造勢場地，不料遭卡關不借，Kolas說，場地是公共財；縣府地政處解釋，當天有3單位申借，基於安全和公平考量，都不借。

Kolas Yotaka競選辦公室昨天深夜發布聲明表示，本月10日依法向花蓮縣地政處申請租借花蓮市六期廣場，做為選前最後一週造勢場地。不料依規定申請，卻遭「縣府高層」卡關不借，而且沒有任何理由。競辦團隊批評五星級縣長只會搞五星級動作，是濫用行政權戕害民主。

Kolas Yotaka今天在公辦政見會前針對此事表示，花蓮轄內所有公家經營或管理的場地都是公共財，都是人民的，只要符合規定，依規定申請，沒有不能借，更何況此次完全沒有說明不出借的原因，「他不借你，是不需要理由的，提不出任何說明，這更加落實的確是一個『王國』。」

花蓮縣政府地政處長吳泰焜接受中央社記者電訪表示，要出借必須借2天，因為前一天要布置場地，除了Kolas競選辦公室，還有國民黨花蓮縣黨部及國民黨花蓮市長候選人李秋旺都申請借用六期廣場，時間衝突，考量人潮眾多恐有安全疑慮；而且若只出借給其中任一單位也不公平，因此決定19、20日2天六期重劃區場地不出借給任何單位。

位於東大門夜市旁的花蓮市六期重劃區廣場，占地廣大且交通方便，許多大型活動如夏戀嘉年華、跨年演唱會、園遊會等都在此舉辦，也是選舉大型造勢活動的好場地。（編輯：黃世雅）1111116