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板信商銀捐致理科大50萬 助經濟弱勢生完成學業

2022/12/13 15:49（12/13 16:21 更新）
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板信商銀總經理方嘉男（左2）13日與致理科技大學校長陳珠龍（右2）簽訂助學合作備忘錄，並捐贈新台幣50萬元獎助學金照顧經濟不利的學生。中央社記者黃旭昇新北攝 111年12月13日
板信商銀總經理方嘉男（左2）13日與致理科技大學校長陳珠龍（右2）簽訂助學合作備忘錄，並捐贈新台幣50萬元獎助學金照顧經濟不利的學生。中央社記者黃旭昇新北攝 111年12月13日
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（中央社記者黃旭昇新北13日電）板信商業銀行與致理科技大學今天簽約助學合作備忘錄，板信商銀將捐款新台幣50萬元，幫助經濟弱勢學子購買教科書及報名考證照，幫助完成學業，也提供就業機會以順利進入職場。

板信商銀總經理方嘉男今天與致理科大校長陳珠龍，在學校簽訂助學合作備忘錄。方嘉男接受聯訪表示，捐贈50萬元獎助學金照顧經濟不利的學生，在兼顧課業與生活所需下，以學習取代工讀的輔導機制。

方嘉男說，探訪新北市三芝區等偏鄉地區後瞭解，有許多獨居老人、弱勢的老人與兒童需要照顧；板信商銀將以善盡社會責任的理念，將關懷的觸角深入校園。

他表示，板信商銀許多員工是金融集團挖角的對象，是人才訓練班，也歡迎致理科大的畢業生到板信商銀就業，將來讓職場更穩定。

陳珠龍表示，非常感謝板信商銀善盡社會責任，讓經濟不利的學生受惠。雙方長期是友好合作夥伴，板信商銀提供實習及就業機會，近3年來提供80個職缺機會在企業成長。

他表示，致理科大近年推動「經濟不利助學榕園幼苗茁壯計畫」，以「助學翻轉、成就夢想」讓學生完成學業。

陳珠龍表示，推動大學社會責任（USR）結合企業社會責任（CSR）一起扎根，校內除幫助經濟弱勢學生外，也結合學校周邊里長、市府社會局、亞東紀念醫院等，讓學生協助社區長輩就醫、回診。（編輯：李錫璋）1111213

板信商業銀行與致理科技大學13日簽約助學合作備忘錄。板信商銀總經理方嘉男（圖）受訪表示，善盡社會責任的理念，將關懷的觸角深入校園，除捐助獎助學金外，也歡迎致理科大的畢業生到板信商銀就業，將來讓職場更穩定。中央社記者黃旭昇新北攝 111年12月13日
板信商業銀行與致理科技大學13日簽約助學合作備忘錄。板信商銀總經理方嘉男（圖）受訪表示，善盡社會責任的理念，將關懷的觸角深入校園，除捐助獎助學金外，也歡迎致理科大的畢業生到板信商銀就業，將來讓職場更穩定。中央社記者黃旭昇新北攝 111年12月13日
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